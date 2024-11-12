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المعارضة في موزمبيق تدعو لمظاهرات كبرى احتجاجا على نتائج الانتخابات

خلال احتجاج سابق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في موزمبيق (رويترز)
12/11/2024

دعا زعيم المعارضة في موزمبيق فينانسيو موندلاين أمس الاثنين مناصريه إلى تنظيم مظاهرات تشل البلاد هذا الأسبوع احتجاجا على نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز حزب فريليمو الحاكم منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975.

وقال موندلاين الذي نال 20% من الأصوات في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن تزويرا قد حصل في الانتخابات.

وتوعد موندلاين على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"شل جميع الأنشطة" من الأربعاء وحتى الجمعة.

وطلب من مناصريه التظاهر في العاصمة مابوتو وعواصم المقاطعات وعلى طول حدود البلاد وفي موانئ الدولة الواقعة جنوبي القارة الأفريقية.

وحض سائقي الشاحنات على التوقف عن نقل البضائع من جنوب أفريقيا المجاورة إلى ميناء مابوتو.

The presidential candidate for the Optimistic Party for the Development of Mozambique (Podemos) Venancio Mondlane shows his finger marked with indelible ink after voting at a polling station in Maputo on October 9, 2024 during Mozambique's national election. (Photo by ALFREDO ZUNIGA / AFP)
زعيم المعارضة في موزمبيق فينانسيو موندلاين (الفرنسية)

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الاحتجاجات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات أدت حتى الآن إلى مقتل 30 شخصا.

ومن المتوقع أن يسلم الرئيس فيليبي نيوسي السلطة مع انتهاء ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني المقبل إلى دانيال تشابو مرشح حزب فريليمو الفائز.

يذكر أن موندلاين، وهو مقدم برامج إذاعية سابق يبلغ 50 عاما، يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الشبان، وكان حتى يونيو/حزيران الماضي جزءا من حزب رينامو المعارض، ولاحقا انضم إلى "الحزب المتفائل من أجل تنمية موزمبيق" (بوديموس).

وسمح حزب فريليمو بالانتخابات لأول مرة في عام 1994 وهو متهم منذ ذلك الحين بتزويرها، وهو ما ينفيه الحزب.

المصدر : الفرنسية

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