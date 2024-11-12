الدويري: المقاومة لم تنته في غزة وهي بين الأنقاض وفي الأنفاق

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن عمليات المقاومة في قطاع غزة تراجعت بسبب عدم توغل جيش الاحتلال في كثير من المناطق، بينما يتمركز المقاتلون في الأنفاق وبين الأنقاض.

وأضاف أن المقاومة تقاتل بإمكانات محدودة جدا بعد أكثر من 400 يوم من الحرب، لكنها لا تزال موجودة ولم تنته، لكنها تتمترس في أماكنها انتظارا لمواجهة من المسافة صفر، بدليل أنها استهدفت وحدة خاصة من 15 فردا في بيت لاهيا أول أمس الأحد.

وأمس الاثنين، أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين بالقطاع، في حين قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة تاندوم دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

وأشار الدويري إلى أن قوات الاحتلال لم تتوغل إلى عمق مخيم جباليا إلا في مرات محدودة جدا وباتجاه المستشفيات، حيث كانت "ترتكب جرائمها ثم تنسحب"، مشيرا إلى أن الاحتلال يعمل في مساحة لا تتجاوز 2 كيلومتر مربع ببيت لاهيا.

وأشار إلى أن المقاومة تقاتل حاليا بالإمكانيات المتاحة، التي تنحصر تقريبا في قذائف التاندوم والشواظ، وهو ما جعل العمليات تتراجع عما كانت عليه في فترات سابقة.

وعن تكثيف الغارات في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع، قال الدويري إنه يأتي مع خضوع إسرائيل لمطالب إدخال المساعدات للشمال وتلويح دول أوروبية بفرض عقوبات عليها.