الدحدوح ينال جائزة دولية مرموقة لحرية الصحافة لعام 2024

أعلن نادي الصحافة الوطني الأميركي منح مراسل الجزيرة وائل الدحدوح جائزة "جون أوبوشون" الدولية لحرية الصحافة لعام 2024.

وقال نادي الصحافة الوطني -في بيان- إن منح مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، هذه الجائزة التي تعتبر أعلى الجوائز التي يمنحها النادي، تأتي على خلفية نضال الدحدوح الكبير لإبقاء أخبار القطاع تتدفق للعالم.

وأضاف البيان أن الدحدوح واصل عمله رغم تعرضه لمعاناة شخصية لا توصف، حيث فقد زوجته وابنه وابنته في غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم قتل ابنه المتبقي حمزة في غارة بطائرة إسرائيلية في 7 يناير/كانون الثاني 2024.

كما تعرض الدحدوح نفسه لإطلاق نار في 15 ديسمبر/كانون الثاني من طائرة إسرائيلية مسيرة خلال تغطيته لقصف مدرسة في خان يونس.

وتابع البيان "لكن، رغم كل الألم والحزن الذي لا يمكن تصوره، استمر الدحدوح بعمله لنقل الحقيقة للعالم".

وقالت رئيسة نادي الصحافة الوطني، إميلي ويلكينز -التي سافرت إلى العاصمة الألمانية برلين لتسليم الدحدوح جائزته شخصيا- إن "قدرة الدحدوح على التحمل وقوته ومثابرته تشكل مصدر إلهام للمراسلين في جميع أنحاء العالم".

وختم البيان بأن حزن قصة الدحدوح يتفاقم بسبب حقيقة مفادها أن 137 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، 5 منهم على الأقل قتلوا بعمليات إسرائيلية مستهدفة، داعيا للتحقيق في جميع هذه القضايا.