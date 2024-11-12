شاهد.. الاحتلال يهجّر قسرا مئات الفلسطينيين من بيت حانون

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مئات الفلسطينيين على النزوح قسرا من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة تحت إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف، في ظل مواصلته عمليات الإبادة الجماعية شمالي القطاع لليوم 39 على التوالي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة حاصرت 130 عائلة داخل مراكز الإيواء في بيت حانون والمنازل المحيطة بها، وأجبرت من فيها على النزوح قسرا تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الرجال على حاجز الإدارة المدنية شرقي جباليا بعد إجبار أهالي بيت حانون على النزوح.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل لعائلات أبو عودة وشبات والكفارنة في بيت حانون.

وفي مدينة غزة، أفاد جهاز الدفاع المدني في بيان بانتشال جثث 3 شهداء وآخرين جرحى أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة العمصي في شارع الجلاء شمالي المدينة.

وقال شهود عيان إن انفجارات ضخمة سمع دويها بفعل نسف مبان سكنية شمالي مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا في شمالي قطاع غزة بذريعة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.