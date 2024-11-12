إيران تبني نفقا دفاعيا في طهران بعد الضربات الإسرائيلية

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية -اليوم الثلاثاء- إن إيران تبني "نفقا دفاعيا" في العاصمة طهران بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.

ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

ونقلت الوكالة عن رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران قوله "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران".

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، ردا على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل.