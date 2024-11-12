إسرائيل تقتل أكثر من 12 ألف طالب بغزة والضفة منذ أكتوبر 2023

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 12 ألف فلسطيني وأصاب 19 ألفا آخرين من طلبة المدارس والجامعات بقطاع غزة والضفة الغربية منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد 11 ألفا و249، وأصيب 17 ألفا و335 من طلبة مدارس غزة، واستشهد 80 وأصيب 479 وأسر 237 من طلبة مدارس الضفة.

وعلى صعيد الجامعات، تشير معطيات الوزارة إلى استشهاد 697 وإصابة 1523 من طلبة جامعات قطاع غزة، واستشهاد 35 وإصابة 130 واعتقال 229 من طلبة جامعات الضفة خلال الفترة نفسها.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال واصل حرمان 88 ألف طالب وطالبة من دراستهم الجامعية، و700 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بالمدارس في قطاع غزة.

وعلى صعيد الكوادر التعليمية أفادت معطيات الوزارة باستشهاد 444 وإصابة 2491 من كوادر مدارس غزة، واستشهاد 117 وإصابة 1221 من الكوادر الجامعية بالقطاع.

وفي الضفة، لفتت معطيات الوزارة إلى استشهاد 3 من الكوادر التعليمية للمدارس، وإصابة 17 واعتقال 144، في حين اعتقل 9 من كوادر الجامعات.

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية، تعرضت 77 مدرسة في غزة لتدمير كلي و171 مدرسة لأضرار بالغة، و126 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لقصف وتخريب.

وتعرضت 91 مدرسة و7 جامعات بالضفة للاقتحام والتخريب، وفق معطيات الوزارة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 780 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.