أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وشمل التعديل وزارات عدة أبرزها تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدولة لشؤون الدفاع.

ونصّ الأمر الأميري على أن يعين كل من الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، وتعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.

كما تقرر تعيين لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وتعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة.

وشملت التعديلات كذلك تعيين الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، وتعيين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات.

وقضى الأمر الأميري بالعمل بهذه التعديلات من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.