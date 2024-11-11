وزير الخارجية الإسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية ليس أمرا "واقعيا"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا "واقعيا اليوم".

وقال الوزير المعيّن حديثا في رده بالقدس المحتلة على سؤال حول إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين".

وأضاف "بكلمة واحدة، لا"، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس".

ويجري الحديث مؤخرا عن مدى إمكانية إعادة إحياء اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية بعد انتخاب ترامب الأسبوع الماضي.

وفي الرياض، يعقد زعماء وقادة دول عربية وإسلامية قمة اليوم الاثنين لبحث الحرب في غزة ولبنان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عن القمّة خلال الاجتماع الأوّل لتحالف دولي أنشئ بغرض الدفع قدما بحلّ الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.