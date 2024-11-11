الاحتلال يواصل اقتحاماته الليلية في قلقيلية والخليل

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلية، فجر اليوم الاثنين، على عدة مدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أبرزها قلقيلية والخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وقرية اماتين شرق قلقيلية (وسط)، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيهما.

وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروعت المواطنين.

وفي الخليل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس بلدية المدينة تيسير أبو سنينة.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية من الخليل ودهمت منزل رئيس البلدية، وأجرت عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذكرت مصادر محلية أن الجنود دهموا منزل فلسطيني وصادروا مواد زراعية منه، ثم اعتقلوا صاحب المنزل.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6300، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.