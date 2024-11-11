استهدف قصف إسرائيلي اليوم الاثنين ريف محافظة حمص وسط سوريا، غداة غارة إسرائيلية طالت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف ظهر اليوم محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي، وأدّت الغارة إلى قطع الطريق الدولي "حمص/دمشق مؤقتا".

وأضافت الوكالة أن القصف استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الطريق الدولي.

وأشارت مصادر محلية سورية إلى أن الغارة استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله اللبناني في منطقة شنشار، من دون الإشارة لوقوع قتلى أو جرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الأحد مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.

ومنذ مطلع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان، كما كررت استهدافاتها لمبان سكنية في عدد من المناطق بينها دمشق وحمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.