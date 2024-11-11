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قصف إسرائيلي على ريف حمص في وسط سوريا

Syrians inspect the damage at the site of overnight Israeli strikes on the outskirts of Masyaf in Syria's central Hama province on September 9, 2024. - Syrian state media said on September 9, that overnight Israeli strikes killed 16 people in central Hama province, while a war monitor reported a higher death toll in the "intense" raids on military sites. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
سوريون يتفقدون الدمار في موقع غارات إسرائيلية ليلية بريف محافظة حماة وسط البلاد (الفرنسية-أرشيف)
11/11/2024

استهدف قصف إسرائيلي اليوم الاثنين ريف محافظة حمص في وسط سوريا، غداة غارة إسرائيلية طالت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف ظهر اليوم محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي، وأدّت الغارة إلى قطع الطريق الدولي "حمص/دمشق مؤقتا".

وأضافت الوكالة أن القصف استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الطريق الدولي.

وأشارت مصادر محلية سورية أن الغارة استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله اللبناني في منطقة شنشار، دون الإشارة لوقوع قتلى أو جرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الأحد مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.

ومنذ مطلع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان، كما كررت استهدافاتها لمبان سكنية في عدد من المناطق بينها دمشق وحمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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