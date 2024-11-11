عشرات الشهداء خلال ساعات بغزة والمقاومة تتصدى للاحتلال بمحاور عدة

استشهد عشرات الفلسطينيين بغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الأحد، بينما استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في محاور مختلفة بالقطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 49 فلسطينيا في غارات على القطاع استهدف معظمها المناطق الشمالية.

وذكر مراسل الجزيرة أن قصفا بالمدفعية استهدف مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وكان مراسلنا أفاد باستشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح إثر غارة على خيمة للنازحين بجانب مدرسة السوارحة في المخيم.

وأضاف أن 15 شخصا أصيبوا في غارات على منزلين في المخيم.

"كان يحفر بئر ماء".. شاب يفجع بارتقاء والده في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/sN0tqZQJqO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 10, 2024

وشن الجيش الإسرائيلي "سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مخيم النصيرات، وخاصة المناطق الشمالية والغربية، وسط إطلاق نار مكثف من طائرات مسيرة وآليات"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن شهود عيان.

وقال مستشفى العودة، في بيان، إن "طواقمنا نقلت 24 مصابا وما زال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة جراء القصف الإسرائيلي غربي مخيم النصيرات".

وتوغل الجيش الإسرائيلي بشكل محدود في شمال مخيم النصيرات وغربه، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مستمر، حسب شهود عيان.

ويتواصل الاجتياح العسكري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، وسط غياب كامل لخدمات الإسعاف والدفاع المدني، يزيد معاناة الفلسطينيين الكارثية.

وفي مواقع أخرى بالقطاع، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا تركز في محيط تلة قليبو وأبراج الشيخ زايد ومحيط مستشفى كمال عدوان وفي بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان بإطلاق آليات وطائرات مسيرة إسرائيلية النار بكثافة في منطقتي الصفطاوي والتوام غربي مخيم جباليا ومنطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا. وفي مدينة غزة المحاذية، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وأطلقت آليات النار في محيط مفترق منطقة دولة، جنوبي الحي.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها أجهزوا على قوة قوامها 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر خلال معارك بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عن قصفها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين لجيش الاحتلال في شرق مخيم جباليا.

وبثت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لقصف مشترك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهدف تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال في شرق المحافظة الوسطى بصاروخين من نوع 107 مليمترات.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن إصابة ضابطين من وحدة المدرعات بجروح خطرة في جنوب غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.