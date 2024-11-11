الاحتلال يحاصر بيت لحم بعد عملية دهس قرب حاجز عسكري

أفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية غلى محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد وقوع عملية دهس في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحاصر مدينة بيت لحم عقب إصابة شخصين بعملية دهس عند حاجز عسكري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت أن سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم.

التفاصيل بعد قليل..