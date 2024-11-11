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إصابة جنديين بعملية دهس والاحتلال يطوّق بيت لحم

جيش الاحتلال قال إنه يطارد سيارة فلسطينية اقتحمت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم ونفذت عملية دهس (مواقع التواصل)
11/11/2024-|آخر تحديث: 12/11/202412:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، مساء الاثنين، بعد تعرضهما للدهس من سيارة يقودها فلسطيني اقتحم بها حاجزا عسكريا جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه خلال عملية قامت بها قواته في منطقة بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم "اخترقت مركبة فلسطينية حاجزا ونفذت عملية دهس".

وأضاف الجيش أن المركبة لاذت بالفرار، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الحادثة، بينما تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى موقع العملية.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "عملية الدهس على الحاجز العسكري أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين".

 

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري تمكن من الانسحاب.

وتأتي العملية في حين يصعد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6300، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي، ينفذ الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر : الجزيرة

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