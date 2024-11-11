أخبار|إسرائيل

عاجل| وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط مسيرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية

11/11/2024-|آخر تحديث: 11/11/202406:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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