إسرائيل تبدأ أعمال بناء على طول المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن جيش الاحتلال باشر بأعمال بناء على طول المنطقة منزوعة السلاح في منطقة جنوب سوريا، بينما لم تعلق دمشق أو إسرائيل على الموضوع.

وقالت الوكالة إن صور أقمار اصطناعية، حللتها، أظهرت أن إسرائيل بدأت مشروع بناء على طول ما يسمى الخط "ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا، ويبدو أن ذلك من أجل وضع الأسفلت لطريق على طول الحدود.

وأكدت الأمم المتحدة لأسوشيتد برس أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء العمل، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

ويأتي العمل، الذي أظهرت صور الأقمار الصناعية السابقة أنه بدأ بجدية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن أكمل جيش الاحتلال بناء طرق جديدة وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" لإطلاق النار عدة مرات.

وحتى الآن، لم تحدث أي أعمال عنف كبيرة على طول الخط ألفا الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "أندوف" بدوريات فيها منذ عام 1974.

وذكرت أسوشيتد برس أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لطلبات التعليق، كما رفض المسؤولون السوريون في دمشق التعليق.