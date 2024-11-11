شركات طيران أوروبية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت 3 شركات طيران أوروبية، اليوم الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل نتيجة تدهور الوضع الأمني في المنطقة. وتشمل هذه الشركات مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، و"أيبيريا إكسبريس" الإسبانية، و"فيرجن أتلانتيك" البريطانية.

وكشفت "لوفتهانزا" الألمانية للطيران عن تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها قامت بتحديث خطط رحلاتها بسبب التوترات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط.

وقد أعلنت المجموعة في السابق تمديد تعليق رحلاتها إلى 25 من الشهر الجاري، قبل أن تقرر تمديد الإيقاف حتى نهاية عام 2024.

كما مددت "أيبيريا إكسبريس" إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" وذلك بعد إعلان الشركة منذ شهر عن تمديد تعليق الرحلات حتى نهاية هذا الشهر، قبل أن تقرر مؤخرا تمديد الإلغاء لشهرين إضافيين.

بدورها، صرحت "فيرجن أتلانتيك" البريطانية أنها ستوقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد أن كانت قد خططت لتعليق الرحلات حتى نهاية مارس/آذار من العام المقبل. وأكدت أنها ستتيح للعملاء استرداد أموالهم كاملة.

وبالإضافة إلى لوفتهانزا، أعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية، مثل طيران إيطاليا (أي تي أي) والخطوط الفرنسية (فرانس إير) واليونانية (إيجه) عن تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني. كما ألغت شركة "طيران أوروبا" الإسبانية رحلاتها حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد سقوط صاروخ من لبنان قرب مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقد أوقفت العديد من الشركات العالمية رحلاتها إلى إسرائيل -الأشهر الأخيرة- نتيجة تصاعد الهجمات الصاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل، لاسيما الوسط والشمال، مما أثر سلبا على حركة الطيران.