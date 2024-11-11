دعوات لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في قمة الرياض

شدد القادة والزعماء العرب والمسلمون على ضرورة وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلماتهم في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انطلقت اليوم بالرياض.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمات الزعماء:

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:

نؤكد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

إمعان إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني يعوق جهود السلام.

نجدد رفضنا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ندين العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان ونرفض انتهاك سيادته.

نرفض الهجمات على الأراضي الإيرانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

يجب تولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار.

يجب رفض المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل غزة عن القدس ووقف الاستيطان.

يجب الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات لغزة وانسحاب الاحتلال.

الواجب العربي والإسلامي يفرض علينا التحلي بأعلى درجات التضامن.

الملك الأردني عبد الله الثاني:

المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها مع مرور أكثر من عام من حرب إسرائيل على غزة.

يجب كسر الحصار على قطاع غزة ووقف التصعيد بالضفة ودعم سيادة لبنان لتحقيق السلام في المنطقة.

يجب أن تتوقف الحروب الإسرائيلية فورا لإنهاء الدمار ولمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة.

نريد جهودا ملموسة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة وأدعو لإطلاق جسر إنساني لإيصالها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان مستمر منذ أكثر من عام وسط صمت دولي.

ندين بشكل قاطع حملة القتل الممنهج في حق المدنيين بقطاع غزة.

مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق والعدوان على قطاع غزة ولبنان لم يعد مقبولا.

الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.

سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

نأمل أن تكون نتائج اجتماعات اليوم بادرة أمل للشعبين الفلسطيني واللبناني.

الكنيست الإسرائيلي يهدف من خلال حظر الأونروا إلى إلغاء حل الدولتين.

حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر العسكري مع إيران من جهة وتواصل الهجمات على لبنان.

من المهم أن نواصل جهودنا لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين.

من المهم للغاية فرض حظر أسلحة على إسرائيل ومنع التجارة معها.

يجب عزل إسرائيل دوليا ما لم تنهِ عدوانها على قطاع غزة ولبنان.

وضعنا قيودا تجارية جديدة على إسرائيل موضع التنفيذ وسنضع المزيد إذا لم توقف عدوانها.

علينا تشجيع مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي:

العدوان الإسرائيلي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة وأدى لنزوح نحو 1.2 مليون إنسان عن منازلهم.

يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا وإعلان وقف إطلاق النار.

أدعو إلى وقف العدوان على لبنان فورا ووقف إطلاق النار والعودة إلى تفعيل القرار 1701.

أدعو إلى مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية.

لبنان يمر بأزمة مصيرية غير مسبوقة ويعاني من عدوان صارخ يخالف كل الأعراف الدولية.

لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان وسيادته دون حسيب أو رقيب.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني:

لا بد من التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

نجدد مبادرتنا لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.

ولي العهد الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح: