شهداء في قصف بغزة والاحتلال يعلن مقتل 5 جنود

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل منذ فجر اليوم على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أن 5 جنود قُتلوا في حادثين منفصلين بالقطاع.

وذكر المراسل أن من بين الشهداء الذين انتشلت جثثهم فلسطيني و3 من أطفاله في منزل غربي المخيم.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سوق عمر المختار شرق مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بعد قصف إسرائيلي لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

كما استهدف القصف محيط مستشفيي الأهلي العربي (المعمداني) بغزة، والعودة في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وقد ارتكبت إسرائيل واحدة من أبشع المجازر في القطاع، إذ استهدفت طائراتها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني، غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

وناشد الدكتور حسام أبو صفية المنظمات والهيئات الدولية بالتدخل من أجل المساعدة في إدخال المستلزمات الطبية، ليتمكن المستشفى من القيام بدوره في علاج المصابين، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

هجمات المقاومة

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة تاندوم دبابة ميركافا إسرائيلية متوغلة في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

ومنذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا، مانعا الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين، الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

خسائر الاحتلال

وقالت مصادر إسرائيلية إن 5 جنود قُتلوا في حادثين منفصلين في قطاع غزة، وذلك عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في معارك.

كما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، وصل عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5 آلاف و325، ارتفاعا من 5 آلاف و299، الأحد.

وتشير المعطيات إلى أن من بين الجرحى ألفان و420 عسكريا أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة ارتفاعا من ألفين و409، الأحد.

وبذلك يكون 11 عسكريا أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 782 عسكريا قتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 368 بالمعارك البرية منذ 27 من ذلك الشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 146 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.