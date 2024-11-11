بينيت يدعو يهود العالم لهجرات جماعية إلى إسرائيل

نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قوله إن هناك فرصة ذهبية للهجرات الجماعية اليهودية من العالم إلى إسرائيل.

وقال بينيت، في مقال نشرته القناة على موقعها، إن اليهود في الشتات شعروا بصدمة كبيرة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى) وتحركوا على الفور لمساعدة إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن هذا تطور جيد على المستوى التاريخي، ويخلق فرصة هائلة لعصر جديد، على حد وصفه.

وأكد بينيت، الذي قام برحلة إلى الجامعات والمجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة وحول العالم، على أن هناك فرصة لهجرة ضخمة إلى إسرائيل، ودعا اليهود الذين التقاهم إلى زيارة إسرائيل وعدم الصمت عندما تتعرض لهجوم.

كما دعا "المحسنين اليهود" إلى تركيز تبرعاتهم في السنوات القادمة تحديدا على المجتمع اليهودي وإسرائيل.

وزعم بينيت أن يهود العالم يريدون التقرب من إسرائيل ومساعدتها وأن يكونوا في شراكة متجددة معها، وهذه فرصة تاريخية هائلة لا ينبغي تفويتها، على حد قوله.