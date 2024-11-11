فصيل عراقي يقصف هدفين بإسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت متأخر مساء أمس الأحد، الهجوم على ما وصفته بالهدفين الحيويين جنوب وشمال إسرائيل.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيّرتين اقتربتا من جهة الشرق، قبل دخولهما المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوضح الاحتلال في بيان أن تم إسقاط الطائرتين المسيرتين فوق البحر الميت، "ولم تدخلا الأراضي الإسرائيلية".

ودعما للمقاومة في قطاع غزة، تشن فصائل مسلحة عراقية منذ أشهر هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية بينها إيلات (جنوب)، وتواصل هجماتها مع توسيع تل أبيب عدوانها ليشمل لبنان.

وبدعم أميركي، يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت حصيلة العدوان على غزة أكثر من 43 ألفا و600 شهيد، وأكثر من 102 ألف و929 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال. كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، إذ يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.