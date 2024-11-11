الجيش الإسرائيلي يقيد الملاحة قبالة حيفا لأسباب أمنية

فرض الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- قيودا على الملاحة بشواطئ جنوب حيفا شمالي إسرائيل بدءا من الفجر حتى ظهر اليوم لأسباب أمنية لم يكشف عن تفاصيلها.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي "فرض الجيش قيودا استثنائية على الملاحة المدنية على شواطئ الكرمل جنوب حيفا، لأسباب أمنية.. يسري الحظر حتى الساعة 1 ظهرا".

وأضاف "رفض الجيش الإسرائيلي توضيح الأسباب الأمنية لإغلاق المنطقة البحرية".

وكانت منطقة شمال إسرائيل تعرضت منذ أكثر من شهر لهجمات صاروخية متكررة وواسعة من لبنان، ضرب بعضها قواعد عسكرية بحرية قرب حيفا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات. وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3189 قتيلا وأكثر من 14 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح.