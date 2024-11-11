الجنائية الدولية تحقق في اتهام مدعيها العام بالتحرش الجنسي

قالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستفتح تحقيقا موضوعيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي، وهي تهمة نفاها خان عن نفسه.

وقال خان في بيان "أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف" في المحكمة الجنائية، موضحا أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة.

وأضاف أنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب، بما في ذلك الحرب الدائرة بقطاع غزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.

وسبق أن نفى خان مزاعم تحرشه بزميلة له، مؤكدا أن تلك الادعاءات تأتي في وقت يواجه فيه حملة من الهجمات.

وقال خان حينها، عبر منصة إكس، إن مزاعم ارتكابه ما وصفه بالسلوك السيئ غير حقيقية، مضيفا "عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عاما ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي".

وفي مايو/أيار الماضي، ذكر تقرير داخلي مزاعم زميلة خان بالتحرش بها، وكان التقرير قد قُدم إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الإشرافية للمحكمة الجنائية الدولية.

وللتذكير، فقد طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مايو/أيار الماضي.

وأثار طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت غضب إسرائيل والولايات المتحدة، وقال خان حينها إنه يواجه ضغوطا وتهديدات لإلغاء طلبه، مؤكدا أنه لن يخضع لها.