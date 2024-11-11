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إنفوغراف.. إحصائيات 400 يوم من المجازر الإسرائيلية في غزة

تواصل إسرائيل حربها الوحشية على قطاع غزة منذ 238 يوما، وأفادت مصادر طبية بمقتل أكثر من 10 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الصوص" في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع. تشييع أكثر من 10 في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. ( Ashraf Amra - وكالة الأناضول )
إسرائيل تواصل حربها الوحشية على قطاع غزة منذ 402 يوم (الأناضول)
11/11/2024

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ402 على التوالي.

وخلال 400 يوم من الحرب على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال 3798 مجزرة، أسفرت عن استشهاد 43 ألفا و552 فلسطينيا بينهم أكثر من 17 ألف طفل ونحو 12 ألف امرأة، بالإضافة إلى إصابة 102 ألف و765 آخرين.

كما ألقت قوات الاحتلال أكثر من 86 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 159 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة.

وهذه أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة منذ 17 عاما، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع:

انفوغراف ٤٠٠ يوم من حرب الإبادة الجماعية على غزة
انفوغراف ٤٠٠ يوم من حرب الإبادة الجماعية على غزة (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة

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