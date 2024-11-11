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إحالة ملف المرزوقي للقضاء التونسي المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة

المرزوقي في باريس
المرزوقي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014 (مواقع التواصل)
11/11/2024

كشف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أنه تمت إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب وفيه 20 تهمة جديدة.

وكتب المرزوقي على حسابه في منصة إكس أنه تم استدعاء شقيقه مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي لإمضاء ورقة تعلمني بأنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الإشاعات.

وأشار المرزوقي إلى أنه حكم عليه في السابق في قضيتين منفصلتين بـ4 و8 سنوات سجن، وختم بعبارة " ولا بد لليل أن ينجلي".

وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت، في فبراير/شباط الماضي، بالسجن غيابيا على المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

كما أصدرت ذات المحكمة ضده -في ديسمبر/كانون الأول 2021- حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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