تأهب أوكراني بعد مقتل 6 أشخاص وروسيا تحبط محاولة لخطف طائرة

وضعت القوات الجوية الأوكرانية البلاد في حالة تأهب لهجمات جوية عقب ضربات صاروخية شنتها روسيا، بينما قال جهاز الأمن الروسي إنه أحبط محاولة قامت بها كييف لخطف طائرة هليكوبتر تستخدم في الحرب الإلكترونية.

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تحذيرا من هجمات جوية روسية في عموم البلاد، بعيد إعلانها مقتل 6 أشخاص جراء ضربات شنتها موسكو على مدينتي ميكولايف وزاباروجيا جنوبي البلاد.

وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقالت القوات الجوية على قنواتها في تليغرام إن "الإنذار الجوي مرتبط بإطلاق صواريخ كروز من قاذفات إستراتيجية من طراز تو-95 إم إس".

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان القول إنهم سمعوا دوي انفجارات في كييف فيما بدا أنه أصوات أنظمة الدفاع الجوي خلال عملها.

وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من كييف، بعد تقارير إعلامية أوكرانية تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة بالبلاد بسبب الهجوم.

قتلى وجرحى

وكانت السلطات المحلية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن هجمات ليلية روسية أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وأعلن حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، مقتل 5 أشخاص في المدينة، وإصابة آخر بجروح في هجوم شنته مسيّرات روسية.

وقال حاكم ميكولايف إن حرائق اندلعت في مبان سكنية بالمدينة، وإن فرق الطوارئ موجودة في الميدان.

وفي مدينة زاباروجيا التي تستهدفها القوات الروسية بشكل متكرر، أدت غارات جوية إلى مقتل شخص وإصابة 20 ليل الاثنين وفجره، وفق السلطات الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف إن "عدد المصابين نتيجة الهجوم الليلي للعدو على زاباروجيا ارتفع إلى 20 شخصا، بينهم 5 أطفال".

إحباط محاولة خطف

في الجانب الروسي، نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الاتحادي الروسي قولها إن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لخطف طائرة هليكوبتر تستخدم في الحرب الإلكترونية ونقلها إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن روسيا تلقت خلال العملية معلومات ساعدت القوات الروسية على قصف مواقع تابعة للقوات الجوية والبرية الأوكرانية.

وأمس الأحد، شهدت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا غير مسبوق، إذ تبادل الطرفان أكبر هجومين بالطائرات المسيّرة منذ بداية النزاع في 24 فبراير/شباط 2022.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا شنت هجوما "قياسيا" على أوكرانيا خلال الليل، مستخدمة 145 طائرة مسيرة، بينها طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع وأنواع هجومية أخرى.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد تعرضها لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف مدنا روسية، منها العاصمة موسكو، ويعد هذا الهجوم الأكبر على العاصمة الروسية منذ بداية الحرب.

كما أعلنت روسيا الأحد أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث تسارع خلال الأسابيع الأخيرة تقدم الجيش أمام القوات الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع -في بيان- بأن قواتها "حررت بلدة فولكتشنكا" الواقعة على مسافة حوالي 5 كيلومترات من مدينة كوراخوفيه الصناعية.