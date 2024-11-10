3 قتلى من حزب العمال الكردستاني بغارة تركية شمال العراق

أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن مقتل 3 أعضاء من حزب العمال الكردستاني جراء غارة جوية تركية بطائرة مسيّرة شمال العراق، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الغارة استهدفت سيارة في منطقة جبلية بالقرب من دهوك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم "مسؤول كبير" في حزب العمال الكردستاني.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عملياتها مستمرة حتى القضاء على الحزب، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية وتنشط في دول مجاورة، بما في ذلك العراق وسوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية إقالة 3 رؤساء بلديات منتخبين من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد"، بتهم تتعلق "بالإرهاب". وتم تعيين مسؤولين حكوميين بدلا منهم في مدن ماردين وباتمان وخلفتي، التي تقع في جنوب شرق تركيا وتقطنها أغلبية كردية.

وجاءت الإقالات بعد أيام قليلة من اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بتهم مشابهة تتعلق بصلات بحزب العمال الكردستاني.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة ضد تركيا عام 1984.