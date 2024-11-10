روسيا وأوكرانيا تتبادلان أكبر هجمات بالمسيّرات منذ بدء الحرب

شهدت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا غير مسبوق، اليوم الأحد، حيث تبادل الطرفان أكبر هجومين بالطائرات المسيرة منذ بداية النزاع في 24 فبراير/شباط 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، عن تعرضها لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف عدة مدن روسية، بما فيها العاصمة موسكو، ويعد هذا الهجوم الأكبر على العاصمة الروسية منذ بداية الحرب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت للهجوم، الذي وقع بين الساعة السابعة والعاشرة بتوقيت موسكو، وتمكنت من تدمير 70 طائرة مسيرة أوكرانية.

وكانت 34 من الطائرات المسيرة تستهدف موسكو، في حين استهدفت الطائرات الأخرى مناطق مختلفة في روسيا، وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 23 طائرة مسيرة إضافية في منتصف الليلة السابقة استهدفت عدة مناطق، شملت بريانسك وكالوغا وتولا وكورسك.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 50 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق مناطق غربي البلاد، وذلك في إطار تصديها لمحاولة أوكرانية "لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية".

وتسببت الهجمات في إغلاق مؤقت لمطارات موسكو الثلاثة، وتحويل 36 رحلة جوية في مطارات موسكو الكبرى، بحسب وكالة النقل الجوي الروسية. واستأنفت المطارات رحلاتها في وقت لاحق، إلا أن 5 أشخاص أُصيبوا في منطقة موسكو نتيجة سقوط حطام من الطائرات المسيرة.

وأشار المسؤولون في موسكو إلى أن الطائرات المسيرة دُمرت فوق مقاطعات رامنسكوي وكولومنا ودوموديدوفو في محيط العاصمة.

الهجوم الروسي

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا شنت هجوما "قياسيا" على أوكرانيا خلال الليل، مستخدمة 145 طائرة مسيرة، بينها طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع وأنواع هجومية أخرى. ووفقا للتصريحات الأوكرانية، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 62 من هذه الطائرات المسيرة، في أكبر موجة هجمات من هذا النوع على أوكرانيا حتى الآن.

وأعلنت أوكرانيا عن شن هجوم استهدف مستودع أسلحة روسيا في منطقة بريانسك، حيث أفادت التقارير الروسية بإسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة فولتشينكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وقالت الوزارة، في بيانها، إن وحدات من مجموعة "المركز" العسكرية استولت على البلدة، التي تقع على مسافة حوالي 5 كيلومترات من مدينة كوراخوفيه الصناعية.

كما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت عدة مواقع عسكرية أوكرانية باستخدام الطائرات والمدفعية، حيث قصفت مطارات عسكرية ومخازن للطائرات المسيرة الهجومية ومنشآت طاقة في مناطق مختلفة.

ووفقا للوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخا أطلق من راجمة "هيمارس" أميركية الصنع، بالإضافة إلى 36 طائرة مسيرة أخرى.

وأضاف البيان أن مجموعة "الغرب" العسكرية الروسية دمرت معدات 6 ألوية أوكرانية، وصدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك هجمات مجموعات هجومية من اللواء 23 ميكانيكي، ومركز تدريب القوات البرية 169 ولواء الدفاع الإقليمي 113.

وفي أعقاب الهجمات الروسية، دعا زيلينسكي عبر منصة "إكس" شركاء أوكرانيا في الغرب إلى تعزيز إمدادات الدفاعات الجوية، مؤكدا الحاجة إلى المزيد من المساعدات العسكرية لحماية الأجواء الأوكرانية من الهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة.

ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، كثفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية، بما في ذلك كييف. كما شهدت موسكو في الأشهر الأخيرة تصعيدا في الهجمات بالطائرات المسيرة، بما في ذلك محاولة هجوم على الكرملين في مايو/أيار 2023، بالإضافة إلى هجمات على الحي التجاري في العاصمة.