نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات ونتفق بشأن إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان "كانت محادثات جيدة ومهمة للغاية. نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل في مجال السلام وتوسعه وفي مجالات أخرى".

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وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية، الخميس الماضي، إنه تحدث مع نحو 70 من زعماء العالم الذين اتصلوا به لتهنئته بفوزه في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن محادثته نتنياهو كانت "جيدة جدا".

بدوره، أعلن مكتب نتنياهو الأربعاء إن رئيس الوزراء تحدث مع ترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات، وأضاف أن المحادثة كانت "دافئة وودية" وأنهما ناقشا "التهديد الإيراني" وضرورة العمل معا من أجل أمن إسرائيل.

وكتب نتنياهو على موقع إكس "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".