مغردون يكشفون تلاعب قناة بريطانية بتغطية أحداث أمستردام لصالح إسرائيل

مع وجود منصات التواصل الاجتماعي أصبح من الصعب على وسائل الإعلام التقليدية خداع جمهورها، خاصة أن القنوات تستخدم منصات التواصل لترويج موادها.

وبمجرد نشر وسائل الإعلام والقنوات موادّها في العالم الرقمي، يلتقطها الآلاف من المتابعين، فهناك من يعيد تداولها ونشرها والبعض يحمّل المادة ويحتفظ بها.

وهذا ما حدث بالضبط مع قناة سكاي نيوز البريطانية، إذ رصد جمهور منصات التواصل حذف القناة البريطانية تقريرا من منصة إكس لمراسلتها "أليس بورتر" والتي كانت تغطي أحداث العاصمة الهولندية أمستردام يوم الجمعة الماضي.

حيث أظهر التقرير مشجعين إسرائيليين يهتفون بعبارات عنصرية معادية للعرب، ويشجعون الحرب على غزة بهتافات "لا مدارس في غزة لأنه لم يتبق أطفال"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولكن القناة حذفت المنشور وأعادت نشره بنسخه مختلفة منحازة للرواية الإسرائيلية، وبدأ التقرير بالحديث عن "معاداة السامية".

وعللت القناة البريطانية الحذف بأن الفيديو المحذوف لم يستوف معاييرها للتوازن والنزاهة.

Editor’s Note: This is a re-edit of a previous video which didn’t meet Sky News’ standards for balance and impartiality.

هذا الحذف والتعديل على التقرير أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل العربية والعالمية حول ازدواجية المعايير في تغطية كل ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، إذ اعتبر مغردون هذا الأمر انحيازا كاملا للرواية الإسرائيلية من قبل القناة العالمية التي من المفترض أن تلتزم بالحيادية في تغطيتها بحسب بعض المغردين.

Great journalism from Sky News. The only mainstream western media that cites the FACTS of what happened in Amsterdam and criticizes the grotesque lies about "antisemitism" and imagined "Pogroms." https://t.co/bV7qtUq3d5

واتهم مدونون القناة بالتضليل بعدم نقل المعلومات والأحداث التي جرت في أمستردام بواقعية وشفافية وأن القناة انساقت وراء الرواية الإسرائيلية.

وتعليقا على حذف القناة للمقطع والتبرير الذي نشرته، قال مدونون "بعبارة أخرى، قاموا بتغييره ليصبح أكثر تعاطفا مع مثيري الشغب الإسرائيليين الذين حرضوا على العنف، وأضافوا دقيقة كاملة من الدعاية الإسرائيلية".

ولفت مدونون الانتباه إلى أن هذا الحذف يسلط الضوء "على رؤية فريدة من نوعها حول الكيفية التي تستقي بها وسائل الإعلام العالمية التعليمات من جماعات الضغط الإسرائيلية لغسل أدمغة مشاهديها وحرمانهم من السياق الصحيح للأحداث".

وأشار متابعون إلى التغيير الذي أجرته القناة على التقرير بالقول "إن مشجعي مكابي تل أبيب مزقوا الأعلام الفلسطينية من خارج المنازل".

وفي النسخة المحدّثة من الفيديو، تم استبدال عبارة "مشجعي مكابي تل أبيب" بعبارة "3 رجال"، في محاولة لتضليل المشاهدين ولإخفاء هوية الجناة الإسرائيليين، على ما يبدو.

وأكد ناشطون أنه تم قطع خاتمة الفيديو القديم، والذي يلخص التسلسل الصحيح للأحداث، واستبداله بالفيديو الجديد، والذي تنتهي السردية فيه على النحو التالي "أدان الزعماء الهولنديون والإسرائيليون والبريطانيون الهجمات باعتبارها معادية للسامية".

Sky News has edited and re-uploaded a new version of their video on the violence in Amsterdam, claiming the previous edit “didn’t meet Sky News’ standards for balance and impartiality.”

In other words, they changed it to be more sympathetic to the Israeli rioters who instigated… https://t.co/bP8HEbZoAJ pic.twitter.com/ZY6xHkZfE5

— Wyatt Reed (@wyattreed13) November 10, 2024