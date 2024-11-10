لأول مرة يُستبعد نتنياهو من أكبر مؤتمر يهودي بأميركا الشمالية

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منصة "إكس" أنها المرة الأولى التي لم يدعُ فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر سنوي يضم الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية.

وأفادت الصحيفة بأن عدم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية هو علامة على مدى الانقسام، بشأن هذا الشخص في الولايات المتحدة، حتى بين المنظمات اليهودية، التي امتنعت عادة عن انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته.

وهو ما تحدثت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت التي قالت إن قرار استبعاد نتنياهو يكشف عن مدى توتر العلاقات بين الجاليات والتنظيمات اليهودية وائتلاف نتنياهو بالذات بعد خروج بيني غانتس منه، وإقالته يوآف غالانت.

وسيمثل إسرائيل في أكبر تجمع سنوي لقادة اليهود في أميركا الشمالية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ.

ويعد المؤتمر، الذي ينطلق اليوم في واشنطن، أحد الأحداث الرئيسية للجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية.