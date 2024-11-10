أفادت مصادر إعلامية سورية -اليوم الأحد- أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و8 جرحى .

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المعلومات الأولية تفيد أن عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مضيفة أن الغارة خلفت عددا من القتلى والمصابين.

ولم تتبن إسرائيل تنفيذ القصف حتى الآن، لكنها -وعلى مدى سنوات- شنّت مئات الضربات الجوية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا تقول إنها إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني.

وقد زادت وتيرة الغارات خلال الأسابيع الأخيرة مع احتدام الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا، وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.