تحقيق إسرائيلي يكشف تسجيلات تظهر استيلاء بن غفير على جهاز الشرطة

كشف تحقيق إسرائيلي عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأظهرت التسجيلات -التي تحدثت عنها القناة الـ13 الإسرائيلية- تحريض بن غفير مقربيه على تصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب، وفي المسجد الأقصى.

وذكرت القناة أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير القانون وتطلب إقالته.

وفور الكشف عن هذا التحقيق اتهم بن غفير القناة الـ13 الإسرائيلية والمستشارة القانونية بالتعاون معا للإطاحة بحكومة اليمين، ودعا نتنياهو لإقالتها باعتبارها تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها، حسب قوله.