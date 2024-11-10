سول تتأهب لتحولات في سياسة واشنطن بعد فوز ترامب

عقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اجتماعا مع كبار المسؤولين اليوم الأحد لدراسة تأثير عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن يون أصدر أوامره للمسؤولين بتشكيل هيئة استشارية برئاسة وزير المالية تشوي سانج موك تركز على السياسات المتعلقة بالشؤون المالية والتجارية والصناعية للاستعداد لتحولات محتملة في السياسة الأميركية.

وقال يون إنه في حال اتخذت الإدارة الأميركية الجديدة توجها مرنا بشأن الوقود الأحفوري، فإن ذلك من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على قطاع البتروكيميائيات.

وفيما يتعلق بالأمن، أوضح يون أنه قد تكون هناك "تغيرات هيكلية" دون التوضيح، كما دعا للاستعداد الشامل للحفاظ على تحالف نشط مع الولايات المتحدة.