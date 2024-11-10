رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث التعاون الثنائي في طهران

التقى رئيس هيئة أركان الجيش السعودي الفريق أول فياض بن حامد الرويلي مسؤولين إيرانيين في طهران، الأحد، في إطار زيارة نادرة لضابط عسكري سعودي كبير إلى إيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وقالت الوكالة إن الرويلي تحدث مع نظيره اللواء محمد باقري في مقر القوات المسلحة الإيرانية بطهران، وأضافت أن "تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع".

وخلال هذا اللقاء، أكد اللواء باقري "زيادة مستوى التعاون في مجالات الدفاع" بين البلدين، حسب وكالة فارس للأنباء.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع السعودية إن رئيس هيئة الأركان الرويلي يزور إيران بتوجيه من القيادة، ويلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

يشار إلى أن اللواء باقري كان قد أجرى، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلنت السعودية أنها أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية ودول أخرى في بحر العرب.