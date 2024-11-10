حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية بالجنوب وقتلى بالغارات على لبنان

أعلن حزب الله اليوم الأحد استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان برشقة صاروخية، مواصلا استهداف الجليل الأعلى، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على قرى لبنان مستهدفة المنازل وموقعة ضحايا.

كما أعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية متسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون جنوب لبنان، مشيرا إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال الحزب إنه استهدف مستوطنات إيفن مناحم وزورعيت وشوميرا وشتولا وكريات شمونة شمالي إسرائيل برشقات صاروخية، وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 15 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى والغربي، وسقطت في مناطق مفتوحة، مؤكدا اعتراض صواريخ أخرى.

وأفادت بلدية نهاريا شمالي إسرائيل باعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة، في وقت أكدت فيه صحيفة "إسرائيل اليوم" إصابة 3 أشخاص في سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة قرب نهاريا.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة مباشرة لمبنى في كريات شمونة جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

كما شاركت منصات محلية إسرائيلية مشاهد لأضرار كبيرة بقاعة طعام في كيبوتس "تل حاي" في منطقة إصبع الجليل جراء إصابة مباشرة بصاروخ أطلق من لبنان.

غارات في لبنان

وفي جنوب لبنان، استهدفت الغارات منذ الصباح بلدات زبقين والحنية والرمادية ومرجعيون ودير قانون رأس العين وعدلون، وفق مراسل الجزيرة.

وأضاف المراسل أن الطيران الإسرائيلي أغار أيضا على بلدة السعيدة ومحيط بلدة سرعين ومدينة بعلبك في البقاع شرقي البلاد.

وأكد المراسل أن غارة إسرائيلية طالت منزلا في بلدة علمات بقضاء جبيل في جبل لبنان، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 مسعفين قضوا في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة التي طالت بلدة السعيدة استهدفت مزرعة أبقار، مشيرة إلى استهداف بلدة الخيام جنوبا بقصف مدفعي إسرائيلي.

وأضافت أن الغارة التي استهدفت أمس السبت دير قانون راس العين أدت إلى مقتل 17 شخصا، في حصيلة غير نهائية، في ظل تواصل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، في حين لم تسفر المفاوضات عن وقف إطلاق النار حتى الآن.