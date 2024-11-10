حزب الله يبث مشاهد لاستهداف الاحتلال في كفر شوبا ومزارع شبعا

بث حزب الله اللبناني مقطع فيديو يظهر مشاهد لعمليات قام بها مقاتلوه ضد قوات الاحتلال في كفر شوبا في جنوب لبنان، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وحسب مقطع الفيديو، الذي بثه حزب الله ويعود لتاريخ اليوم الموافق العاشر من الشهر الجاري، فقد استهدف مقاتلوه تجمعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدتي شبعا وكفر شوبا الحدوديتين.

وأظهرت المشاهد قيام المقاتلين بعملية استطلاع جوي للهدف، ثم إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الهدف الإسرائيلي.

ويواصل مقاتلو حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتوازي مع استهداف المستوطنات الإسرائيلية ومناطق ومراكز إستراتيجية داخل إسرائيل.

وقد أعلن الحزب في وقت سابق، اليوم الأحد، استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان برشقة صاروخية، واستهداف الجليل الأعلى.

كما استهدف مقاتلوه مستوطنات إيفن مناحم وزورعيت وشوميرا وشتولا وكريات شمونة شمالي إسرائيل برشقات صاروخية، وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.