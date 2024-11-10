القسام تجهز على قوة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا من المسافة صفر على قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا، في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الولايات المتحدة جمّدت شحنات عسكرية اشترتها تل أبيب.

فقد ذكرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة بعد استهدافها بقذيفة "آر بي جي" مضادة للأفراد ثم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت القسام استهداف ناقلتي جند بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، وجرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام إنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم في منطقة البركة غرب بيت لاهيا.

بدورها قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مركز قيادة لقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الولايات المتحدة جمدت شحنات مختلفة من المعدات العسكرية التي اشترتها إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن أوقفت شحنة ضخمة من جرافات كاتربيلر "دي-9" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اشترت نحو 130 جرافة من مصانع كاتربيلر، لكن الطلب جمّد بسبب تزايد الاحتجاجات على استخدامها من طرف إسرائيل لهدم المنازل في غزة.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن الحظر الجزئي على الأسلحة الذي تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل قد يؤدي إلى خطر حقيقي على الجنود الإسرائيليين، حسب قولها.