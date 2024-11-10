شهداء في غارات على غزة والاحتلال ينسف مباني سكنية

استشهد وأصيب فلسطينيون في غارات شنها الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على قطاع غزة، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال مزيدا من المباني السكنية.

وتعرضت مدينة غزة فجر اليوم والليلة الماضية لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كما تعرضت مناطق شمالي القطاع لعدة غارات.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في محيط مفترق المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

صورة| غارة إسرائيلية في محيط مفترق المغربي بحيّ الصبرة جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/GowwCiimog — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) November 10, 2024

كذلك استهدفت غارة جوية في وقت مبكر اليوم حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت آليات إسرائيلية النار في الأطراف الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

تغطية صحفية: غارات من طيران الاحتلال في محيط مستشفى كمال عــدوان شمال غزة. pic.twitter.com/4yUQbw68WU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2024

حزام ناري

وفي تطورات أخرى، قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت خلال الليل حزاما ناريا على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منطقتي العلمي وأبو قمر في مخيم جباليا شمالي القطاع أيضا.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي نفذ بالتزامن مع ذلك عمليات نسف للمباني في المنطقة.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة ضمن خطة تهدف لعزل المنطقة وتهجير سكانها.

وأسفرت العملية حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني وتهجير آلاف نحو مدينة غزة خصوصا.

وقطعت قوات الاحتلال المساعدات عن عشرات الآلاف المحاصرين في المنطقة، مما دفع خبراء دوليين للتحذير من مجاعة وشيكة.

ووسط قطاع غزة، أفادت قناة الأقصى بأن قوات الاحتلال نسفت الليلة الماضية مباني سكنية في مخيم النصيرات.

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة إن أكثر من 40 فلسطينيا استشهدوا أمس السبت في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة، 24 منهم شمالي القطاع.

ومع مرور 400 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه تم توثيق أكثر من 53 ألف شهيد ومفقود، مضيفا أن نحو 30 ألفا من الشهداء هم من النساء والأطفال.