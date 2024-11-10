اشتباكات بنابلس وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت فجر اليوم الأحد مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بعيد اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.

وبث ناشطون لقطات من الاشتباكات بين مقاومين مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس. واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية قبيل فجر اليوم الأحد، وفقا لمصادر فلسطينية.

🔴 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة عسكر البلد شرق نابلس#فلسطين pic.twitter.com/sma71Va1xj — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 9, 2024

وأفادت المصادر بوقوع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في كفر عسكر في مدينة نابلس.

🔴 من الاشتباكات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس#فلسطين pic.twitter.com/Qg0vys0KlK — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 9, 2024

يأتي اقتحام نابلس بعيد اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية (شمالي الضفة) وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.

كما اقتحم الاحتلال، قبيل فجر اليوم الأحد، بلدتي قبيا ونعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير شمال رام الله، وسط الضفة الغربية، في وقت مبكر اليوم الأحد.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الأحد بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة شابين بعد مطاردة سيارتهما في قرية بير الباشا جنوب جنين شمالي الضفة.

وفي تطور آخر، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

صور من داخل المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس وارتقى فيه الشهيد أدهم المصري واحتجز الاحتلال جثمانه واعتقل شقيقه pic.twitter.com/qJ0SUd5tk9 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 9, 2024

شهيد بطوباس

وأمس السبت، استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة، في حين اعتقل 18 مواطنا على الأقل من الضفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد أدهم زايد عزت المصري برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرة منزل ذويه في بلدة عقابا فجر اليوم السبت.

وأصيب مواطن (50 عاما) إصابة بالرصاص الحي في الصدر نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالحرجة، كما أصيب آخر (49 عاما) برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة ووقعت انفجارات داخل البلدة، أسفرت عن اشتعال النيران في محال تجارية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بعد اقتحام عشرات المنازل في البلدة.

وأعلنت "كتيبة طوباس"، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، أن مقاتليها تصدوا لقوات جيش الاحتلال في وادي التياسير، وفجروا عبوات بآلياته، وحققوا إصابات مؤكدة.

كما أعلنت "كتيبة طوباس" أن مقاتليها تصدوا لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت بلدة عَقّابا، واشتبكوا مع قوات المشاة، وفجروا عبوات ناسفة بجنود وآليات كانت تحاصر منزلا في البلدة، وحققوا إصابات مؤكدة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي انه قتل مسلحا، واعتقل 5، وصادر أسلحة وأموالا في طوباس وعقابا.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أشعلت النار في بناية ومحل تجاري ببلدة عقابا شمال طوباس

يأتي ذلك في حين اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عقابا وحاصر منزلا فيها قصفه صباح أمس بقذيفة "إنيرجا" مضادة للدبابات.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بعدد من الآليات العسكرية برفقة جرافة من حاجزي الحمرا وتياسير شرقي المدينة لتحاصر منازل عدة وتعتقل عددا من الفلسطينيين، وقد اندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة داخل البلدة.