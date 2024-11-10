أردوغان: سنكمل الحلقات الناقصة للحزام الأمني على حدودنا الجنوبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة للحزام الأمني على حدودها الجنوبية.

و في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال فعالية أقيمت في العاصمة أنقرة لإحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (10 نوفمبر/تشرين الثاني 1938)، قال أردوغان "أحبطنا بقدر كبير محاولة تطويق بلادنا من حدودها الجنوبية من خلال العمليات التي نفذناها والمناطق الآمنة التي أنشأناها".

وأضاف "سنكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة للمنطقة الآمنة التي أنشأناها على طول حدودنا".

وأوضح أن تركيا ستقطع بذلك أي اتصال بين ما أسماه "التنظيمات الإرهابية" وحدود البلاد.

وتابع "سنعطل إلى الأبد اللعبة المستمرة منذ 40 عاما التي يمارسها الإمبرياليون وعملاؤهم في منطقتنا، الذين يوجهون خارطة الطريق السياسية والاقتصادية لبلادنا كما يحلو لهم من خلال التنظيمات الإرهابية".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع جيش المعارضة السورية عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية.