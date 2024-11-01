14 غارة إسرائيلية على الضاحية وحزب الله يواصل قصف الجليل

شنت إسرائيل فجر الجمعة 14 غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما واصل حزب الله قصف المستوطنات والمواقع العسكرية في منطقة الجليل.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة إلى أن الغارات خلفت "دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض بالإضافة إلى اندلاع حرائق".

وذكرت الوكالة أن الغارات استهدفت مناطق الغبيري والكفاءات وأوتوستراد السيد هادي ومحيط مجمع المجتبى وطريق المطار القديم في ضاحية بيروت.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن 14 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية منذ منتصف الليل.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب سكان مناطق في الضاحية بإخلاء منازلهم، قبل بدء القصف.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة الأنباء الفرنسية وقوع انفجارات عدة، تبعها تصاعد سحب الدخان في الضاحية الجنوبية.

ونقلت رويترز عن شهود أن إسرائيل نفذت ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات بشكل منتظم على جنوب بيروت في الأسابيع الأخيرة، كما امتدت ضرباته لتشمل مناطق داخل العاصمة اللبنانية وفي جميع أنحاء البلاد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 2792 قتيلا و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.

صواريخ وصافرات إنذار

في المقابل، يواصل حزب الله قصف المواقع والمستوطنات الإٍسرائيلية مخلفا المزيد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد فجر الجمعة حوالي 10 صواريخ عبرت من لبنان إلى إسرائيل.

وأوضح الجيش أنه تم اعتراض بعض تلك الصواريخ، بينما سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار أطلقت في عدة بلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن 7 مدنيين قُتلوا، الخميس، بصواريخ حزب الله، وتعهد بالرد، كما أعلن إصابة 11 عسكريا في يوم واحد خلال معارك بـجنوب لبنان.