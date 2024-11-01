يحدث ليلا.. غارات على بيروت وإسرائيل تعترض مسيرات وأوستن يهاتف غالانت

تواصلت الليلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، كما تواصلت الاقتحامات في الضفة الغربية، وأعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق مهاجمة هدف حيوي بإسرائيل.

وفيما يلي أبرز ما جرى خلال ساعات الليل:

جبهة لبنان

جددت إسرائيل غاراتها على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث شنت 10 غارات متتالية منذ منتصف الليلة، حسب ما أكد مراسل الجزيرة.

واستبق الجيش الإسرائيلي الغارات بمطالبة سكان مناطق بالضاحية بإخلاء منازلهم.

وتقول وكالة رويترز للإنباء إن غارات الليلة هي الأولى التي تشنها إسرائيل على الضاحية الجنوبية منذ نحو أسبوع.

وأعقبت الغارات يوما شهد خسائر إسرائيلية كبيرة، حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل سبعة إسرائيليين بصواريخ حزب الله اللبناني، كما أعلن إصابة 11 عسكريا في يوم واحد خلال معارك جنوب لبنان.

مسيرات

في الأثناء قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد قليل أوضحت المقاومة أن الهدف المقصود يقع في منطقة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

كما أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض مسيرتين في منطقة البحر الأحمر قبل دخولهما إلى المجال الإسرائيلي.

في الأثناء، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإصبع الجليل شمالي إسرائيل.

قطاع غزة

قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها شبه اليومية لمناطق بالضفة الغربية حيث اقتحمت الليلة حي كفر سابا بمدينة قلقيلية الواقعة شمالي الضفة المحتلة.

في الوقت نفسه، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن جرافات إسرائيلية ألحقت أضرارا بمكتبها في مخيم نور شمس بالضفة.

وقال مفوض الوكالة فيليب لازاريني -على منصة إكس- إن أضرارا شديدة لحقت بالمكتب وإنه لم يعد صالحا للاستخدام.

أوستن وغالانت

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأكد أوستن استعداد واشنطن للدفاع عن أفرادها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات الإيرانية.

كما استعرض الوزيران الأميركي والإسرائيلي ما وصفوه بخطوات تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة.