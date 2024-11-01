هاريس وترامب في ميلواكي لكسب أصوات المترددين

قبل 4 أيام من يوم الحسم، يقيم كل من المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس تجمّعين انتخابيين اليوم الجمعة في ميلواكي، كبرى مدن ويسكونسن، ضمن مساعيهما الأخيرة لكسب الناخبين المترددين .

وسيعود المرشح الجمهوري إلى المكان ذاته الذي توج فيه مرشّحا للانتخابات الرئاسية عن حزبه خلال الصيف الماضي، بعدما أصيب بأذنه في محاولة اغتيال وقعت قبل أيام من ذلك، في حين ستعتمد الديمقراطية هاريس على نجمة الراب كاردي بي للسعي إلى التفوق على خصمها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رسائل متناقضة من ترامب ليهود ومسلمي أميركا list 2 of 2 رئاسيات أميركا.. ماذا قالت آخر الاستطلاعات؟ end of list

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، يبدو المرشّحان في طريقهما لتحقيق نتائج متقاربة للغاية حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وحُسمت نتيجة ويسكونسن، وهي من أهم الولايات التي ستؤثر على نتيجة الانتخابات، بأقل من نقطة مئوية واحدة في 2016 و2020، وتبدو نتائج السباق لكسب أصوات مجمّعها الانتخابي العشر متقاربة بالدرجة نفسها هذه المرة أيضا.

وتسعى هاريس للاستفادة من تأثير نجوم في عالم الموسيقى مثل غلوريلا وذي آيزلي براذرز وفلو ميلي خلال تجمّع انتخابي وحفل يقام في ميلواكي تحت عنوان "عندما نصوّت نفوز".

وفي ظل مخاوف من أن يرفض ترامب القبول بالنتيجة، يستعد الكثير من الأميركيين لاحتمالات وقوع أعمال عنف واضطرابات قبل أيام من يوم الاقتراع.

وأدلى نحو 63,5 مليون شخص بأصواتهم مبكرا، ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في 2020.