مظاهرات بعدد من الأقطار العربية تضامنا مع غزة ولبنان

خرجت عدة مظاهرات اليوم الجمعة في أقطار عربية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل لأزيد من عام على قطاع غزة، وتضامنا مع اللبنانيين أمام الهجمات الإسرائيلية التي خلفت مئات القتلى وآلاف المصابين ونحو مليون ونصف نازح.

اليمن

فقد تظاهر عشرات آلاف اليمنيين في عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، تضامنا مع قطاع غزة ولبنان، ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل عليهما.

كما شهدت محافظات أخرى، منها صعدة وحجة والجوف وذمار والمحويت وريمه وإب (شمال)، والبيضاء (وسط)، والضالع ولحج (جنوب)، والحديدة (غرب)، وتعز (جنوب غرب)، مظاهرات تحت شعار "جاهزون لأي تصعيد أميركي صهيوني".

المغرب

وفي المغرب شارك آلاف المغاربة بوقفات تضامنية مع غزة ولبنان، تحت شعار "المقاومة حق مشروع".

ونظمت هذه الوقفات التضامنية عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ56 على التوالي، بعدة مدن مثل تطوان وفاس ومكناس والقصر الكبير (شمال)، والدار البيضاء والجديدة (غرب)، ووجدة وجرسيف (شرق)، وميدلت (جنوب شرق) بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وندد المشاركون في الوقفات باستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين في كل من فلسطين ولبنان، مطالبين بضرورة التدخل لتوقيف الإبادة الجماعية. كما رددوا شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، وأخرى تنتقد الإبادة الجماعية.

موريتانيا

شارك آلاف الموريتانيين في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، تضامنا مع غزة ولبنان، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل عليهما.

وجاءت المسيرة بدعوة من "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة لفلسطين.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الكبير بنواكشوط، وتوجهت نحو ممثلية الأمم المتحدة، بمشاركة قادة أحزاب سياسية ونقابيين وإعلاميين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللبنانية والموريتانية، ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية في غزة، وحزب الله في لبنان. كما رفعوا لافتات كتب عليها "لن نترك غزة وحدها"، و"من أرض المنارة والرباط.. على درب الشهداء ماضون"، و"المقاومة منا ونحن منها".

تونس

نظم عشرات التونسيين وقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، احتجاجا على تواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من عام.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها جمعية أنصار فلسطين بتونس (أهلية)، شعارات تطالب بطرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

كما رددوا هتافات استحضرت رئيس المكتب السياسي الأسبق لحماس إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، من قبيل "أبو العبد هنية، خلى (ترك) وصية، هذه ثورة عصية"، و"قال القائد إسماعيل، لن نعترف بإسرائيل.. هذا النهج ولا تغيير"، و"لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية".