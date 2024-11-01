قصف إسرائيلي مكثف على شمال غزة وعمليات جديدة للمقاومة

استشهد نحو مئة فلسطيني في قطاع غزة منذ صباح أمس الخميس، معظمهم في شمال القطاع الذي يتعرض لقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر طبية إن 75 شخصا استشهدوا شمالي القطاع، بينما بلغ عدد الشهداء وسط القطاع 20 فلسطينيا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30، بينهم أطفال ومسعف وصحفيان، بالإضافة إلى فقدان عدد آخر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر المراسل أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة أبو أمّونة في مخيم النصيرات للمرة الثانية أثناء محاولة إنقاذ مصابين في غارة سابقة.

وأشار إلى استهداف زوارق حربية إسرائيلية المناطق الغربية من مخيم النصيرات.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا يستهدف منذ ساعات بلدة ومخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين إثر استهدافهم بنيران مسيرة في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 43 ألفا و204 شهداء و101 ألف و641 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير دبابة ميركافا بعبوتين شديدتي الانفجار، وضرب ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع غربي مخيم جباليا.

وبثت القسام صورا، قالت إنها لاستهداف عربة إسرائيلية من نوع "همر" بقذيفة "آر بي جي" شرق جباليا، شمالي القطاع.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت برشقة صاروخية من نوع 107 مواقع القيادة والسيطرة وتموضعات قوات الاحتلال في محيط محطة أبو جراد شرق مدينة رفح.

وأكدت أنها دمرت ناقلة جند بتفجير عبوة في شمال القطاع.

وبثت سرايا القدس مشاهد من قصفها، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى حشود الجيش الإسرائيلي في منطقة جحر الديك، جنوب مدينة غزة، بقذائف هاون.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين خلال المعارك التي شهدها قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.