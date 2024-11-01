84 شهيدا ي مجزرتين نفذهما الاحتلال بشمال غزة

في ظل قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، قال مكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجزرتين بقصف عمارات سكنية في شمال غزة راح ضحيتها 84 شهيدا وعشرات المصابين.

وأوضح المكتب أن الاحتلال قصف عمارات سكنية تابعة لعائلتي شلايل والغندور يقطنها أكثر من 170 مدنيا ما أدى لاستشهاد 84 بينهم أكثر من 50 طفلا فضلا عن عشرات المصابين والمفقودين.

وتابع المكتب مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي وحرب الاستئصال المستمرة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع عدم وجود طواقم للدفاع المدني أو الخدمات الطبية أو الطواقم الإغاثية في ظل استهدافها وإخراجها عن الخدمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة شهر كامل.

كما يأتي ذلك، وفق البيان، بالتزامن مع إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وفي وقت سابق، من الجمعة، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب مجازر في مخيم النصيرات خلال 24 ساعة راح ضحيتها 34 شهيدا وعشرات المصابين.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي العالم إلى إدانة هذه المذابح المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء. وحمّل إسرائيل والإدارة الأميركية وبريطانيا وغيرها من الدول الذي قال إنها شريكة في الإبادة الجماعية المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال والإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وخاصة في محافظة الشمال.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.