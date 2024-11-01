كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اضطرار الجيش إلى الاقتصاد في الذخيرة جعل جنوده بقطاع غزة يعتمدون أساليب قتال مختلفة أسفرت عن مقتل المزيد منهم، خاصة في انفجار العبوات الناسفة.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 17 من جنوده الشهر الماضي في غزة، 11 منهم بانفجار عبوات زرعت داخل مبان، 5 في جباليا والبقية بمحور نتساريم وفي رفح.

وقال ضباط وجنود للصحيفة إن سلاح الجو اعتاد حتى وقت قريب قصف جوار المباني قبل أن يقتحمها الجنود وذلك لتفجير أي عبوات مزروعة، لكن القوات مضطرة الآن في ضوء التقنين الصارم للذخيرة إلى تدبر حلولها الخاصة.

وعزا ضباط وجنود يخدمون بغزة -في حديث إلى هآرتس- ارتفاع عدد قتلى العبوات الناسفة إلى أسباب بينها تقنين الذخيرة الموجهة لتوفير غطاء لوحدات الاقتحام في سلاحي الحو والمدفعية، وأيضا نقل جنود وحدات هندسة متخصصة باستكشاف المباني المفخخة إلى جنوب لبنان، ناهيك عن نقص بجرافات اكتساح الألغام.

وكان سلاح الجو -منذ أشهر قليلة مضت- يمهد لعمليات الاقتحام بقصف محيط المباني بهدف قتل أفراد المقاومة، وكذلك بهدف أن تتسبب انفجارات القصف في تفجير أي عبوات مزروعة.

لكن الجيش الإسرائيلي يقر الآن بأنه اضطر إلى تقنين شديد للذخيرة بسبب حظر السلاح الذي فرضته بعض الدول، وأيضا بسبب الهجوم البري في لبنان الذي بات يحظى بالأولوية.

أساليب قتال

وأقر جيش الاحتلال سابقا بأن الشهر الماضي شهد ارتفاعا بعدد الحوادث التي قتل فيها جنود في انفجار عبوات ناسفة مقارنة بمن لقوا مصرعهم في هجمات بالصواريخ على الدبابات أو مواجهات وجها لوجه، لكنه يعترف الآن لأول مرة بنقص الذخيرة الموجهة لتوفير غطاء القصف.

وحسب هآرتس كان من نتائج هذا التقنين الشديد اضطرار القوات إلى تدبر حلولها الخاصة لتقليل الخطر الذي تتعرض له، بما فيها استخدام مدرعات "انتحارية" كتلك التي أخرجت من الخدمة، بحيث تشحن بمتفجرات يؤدي تفعيلها في مناطق القتال إلى إحداث هزات قوية تفعل بدورها أي عبوات مزروعة.

وأكد مسؤولون كبار أن القيادة الجنوبية شرعت في استخدام هذا الأسلوب الذي وصفه ضابط قاتل في جباليا مؤخرا -في حديث لهآرتس- بغير الفعال مقارنة بغطاء القصف الجوي، إذ لا يفعل انفجار المدرعات "الانتحارية" حسبه شحنات العبوات المزروعة بالطوابق العلوية والغرف الداخلية للمنازل وفي بيوت الدرج (أو بئر الدرج).

وقال ضباط وجنود أيضا إن انفجار المدرعات "الانتحارية" يقتصر أثره على واجهات البنايات ليس إلا.

ولم تقتصر الخسائر التي تلحقها عبوات المقاومة على جنود الاحتلال فحسب بل شملت أيضا وحدة عوكيتس التي تستعين بالكلاب لتسهيل عملية الاجتياح البري والكشف عن المتفجرات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن كثيرا من كلاب هذه الوحدة قتل أو جرح في مهمات استكشاف المتفجرات، ناهيك عن عدد آخر خرج عن الخدمة بسبب تنفيذه مهمات كثيرة جدا ومرهقة للغاية.