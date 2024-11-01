الاحتلال ينفذ اقتحامات بالضفة ويشتبك مع مقاومين بنابلس وطولكرم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في بلدات ومواقع بالضفة الغربية، واشتبكت مع مقاومين في نابلس وطولكرم، في حين اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إسرائيل بإلحاق أضرار بمكتب الوكالة في مخيم نور شمس شمالي الضفة.

ففي نابلس، دهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، ونفذت اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

واستهدف مقاومون بوابل من الرصاص آليات الاحتلال المنسحبة من الجبل الشمالي باتجاه وسط مدينة نابلس.

وفي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد دهم منزله.

واقتحمت مركبات عسكرية قلقيلية من مدخلها الشرقي، واعتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمارات وانتشر القناصة على أسطحها، قبل تنفيذ حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل وبنايات سكنية.

تغطية صحفية| مصادر محلية: الاحتلال يحاصر منزلاً فلسطينياً خلال اقتحامه بلدة اليامون غرب جنين. pic.twitter.com/NS9PzzOBC5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 1, 2024

وسيّرت قوات الاحتلال دورياتها في عدد من شوارع مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد اقتحامها المدينة وانتشارها في عدة أحياء منها.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه فلسطينيين في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي جنين، أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزلا في بلدة اليامون، وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين في طولكرم، 3 منهم خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس شرقي المدينة، في حين اغتالت الوحدات الخاصة رابعا في مخيم طولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس لتندلع اشتباكات مسلحة وانفجارات استمرت حتى انسحاب جيش الاحتلال.

من جانب آخر، قالت كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس، إن عناصرها فجروا عبوة في ناقلة جند، واشتبكوا مع أفرادها في مخيم نور شمس.

ونعت كتائب القسام حسام الملاح الذي قالت إنه استشهد في عملية اغتيال بمدينة طولكرم.

اتهامات الأونروا

من جانب آخر، قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن جرافات إسرائيلية ألحقت أضرارا بمكتب الوكالة في مخيم نور شمس أمس الخميس.

وذكر لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن أضرارا شديدة لحقت بالمكتب، وأنه لم يعد صالحا للاستخدام.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه مسؤوليته عن أي ضرر لحق بالمبنى، وقال إن "الادعاء بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي دمروا مكاتب الأونروا في نور شمس كاذب".