الأكثر دموية على إسرائيل.. أعداد قتلى الاحتلال خلال أكتوبر

شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول خسائر بشرية كبيرة في صفوف الإسرائيليين، حيث سجل مقتل 88 شخصا بين مدني وعسكري، في حصيلة غير مسبوقة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي (طوفان الأقصى).

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت بأن شهر أكتوبر المنصرم كان الأكثر دموية من حيث عدد القتلى الإسرائيليين منذ هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

وتنوعت أسباب ومواقع سقوط القتلى الإسرائيليين موزعة بين جبهات متعددة شملت لبنان وقطاع غزة والمدن الإسرائيلية، في تصعيد عسكري ملحوظ على كافة الجبهات.

وإليك تفاصيل تلك الخسائر البشرية:

الجبهة الشمالية (لبنان):

– 37 جنديا قتلوا في معارك جنوب لبنان والحدود الشمالية

– 13 شخصا (منهم إسرائيليون وعمال أجانب ومواطنون عرب) قضوا بسبب الصواريخ

– 4 جنود من لواء غولاني قتلوا في استهداف معسكر تدريب جنوب حيفا

جبهة غزة:

– 20 جنديا قتلوا خلال المعارك

– أسير إسرائيلي واحد أعلنت المقاومة الفلسطينية مقتله

العمليات داخل المدن الإسرائيلية:

– 9 إسرائيليين قتلوا في عمليات متفرقة

– 7 منهم سقطوا في عملية إطلاق نار في مدينة يافا

الجبهة الشرقية:

– جنديان قتلا في الجولان إثر استهدافهما بمسيرة أطلقت من العراق